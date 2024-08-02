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İstanbul Camilerinde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İstanbul'da, suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:03
İstanbul Camilerinde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İstanbul Camilerinde Heniyye'ye Saygı

İstanbul'daki camilerde, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı icra edildi.

Fatih Camisi'nde Dualar Yapıldı

Fatih Camisi'nde, cuma namazından önce toplanan vatandaşlar, İsmail Heniyye için dua ederek onun anısını yaşattı.

Beyazıt Camisi'nde Gıyabi Cenaze Namazı

Heniyye için gıyabi cenaze namazı, Beyazıt Camisi'nde de kılındı. Cuma namazının ardından cemaat, Heniyye için dualar etti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro...

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro...

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro...

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro...

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro...

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi...

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi...

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi...

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi...

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi...

Fatih Camisinde Cuma namazı ve sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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