İstanbul Caz Festivali 7 Temmuz'da Başlıyor

İstanbul Caz Festivali 7 Temmuz'da başlıyor ve 40'a yakın konserle müzikseverleri buluşturacak. Festivalde usta isimlerden gençlere kadar birçok yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Festivalin açılış konseri Takeshi's Cashew ile Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleşecek. Parkorman'da ise 8, 9 ve 12 Temmuz'da festival konserleri düzenlenecek. The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir ve Ekin Beril gibi i