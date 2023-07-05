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İstanbul Caz Festivali 7 Temmuz'da Başlıyor

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İstanbul Caz Festivali 7 Temmuz'da Başlıyor
İstanbul Caz Festivali 7 Temmuz'da başlıyor ve 40'a yakın konserle müzikseverleri buluşturacak. Festivalde usta isimlerden gençlere kadar birçok yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Festivalin açılış konseri Takeshi's Cashew ile Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleşecek. Parkorman'da ise 8, 9 ve 12 Temmuz'da festival konserleri düzenlenecek. The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir ve Ekin Beril gibi i

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da başlayacak festivalde 40'a yakın konser gerçekleşecek.

Festival, usta isimlerden gençlere 200'den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak.

Festival, Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Takeshi's Cashew konseriyle başlayacak.

Parkorman'da 8, 9 ve 12 Temmuz'da gerçekleşecek festival konserleri, festival müzikseverleri yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock müziğin usta isimlerine kadar keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir ve Ekin Beril sahneye çıkacak.

"Festival içinde festival" havası estirecek Parkorman konserleri için tek bir kombine bilet alınarak, üç ayrı günde 10 konser izlenebilecek.

Caz Festivali 19 Temmuz'da sona erecek.

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