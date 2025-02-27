İstanbul Çocukları Vakfı'ndan Üstün Kapsamlı Proje Tanıtımı

İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valisi ve Vakıf Başkanı Davut Gül'ün katılımıyla, dezavantajlı çocuklar için hazırlanan 12 projeyi tanıttı. Tanıtım toplantısı, üstün zekalı ve yetenekli çocuklara yönelik sosyal yardımlaşma projeleriyle dikkat çekti.

Vali Davut Gül Projeleri Anlattı

Şişli'de gerçekleştirilen tanıtımda, Davut Gül, sosyal projelerin önemine değinerek, "Bu projeler ile İstanbul'a katkı sunma gayreti içerisindeyiz. Sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle işbirliğine açığız" dedi.

Öne Çıkan Projeler

Tanıtımda en dikkat çekici projeler arasında 'Türkiye Yüzyılı Çocukları' Projesi yer alıyor. Bu proje kapsamında, Liselere Geçiş Sistemi sınavında 500 tam puan alan öğrencilere burs sağlanıyor. Aynı zamanda, deprem bölgesindeki öğrencilere de destek verilmektedir.

Aynı zamanda, 'Kardeş Aile' Projesi ile sosyal yardımlaşma vakıflarında kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere kira yardımı yapılacak. Gül, hayırseverlerle işbirliği yapılarak 1,277 aileye destek sağlanacağını açıkladı.

Diğer Önemli Projeler

'Ödevevi' Projesi, dezavantajlı çocukların okula devam etmelerini sağlamak ve suçtan korunmalarını hedefliyor. İstanbul'da 158 ödev evinin açılması planlanmakta.

'Sokakta Kimse Kalmasın' Projesi ile evsiz vatandaşlara geçici konaklama sağlanacakken, 'Öğrenerek İyileşiyoruz' Projesi hastanelerde eğitim süreçlerinin sürdürülmesine yönelik.

Eğitim Alanındaki Destekler

'Engelsiz Sınıflar, Mutlu Çocuklar' Projesi ile özel gereksinimli bireylere eğitimde eşitlik sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca 'Ailemiz İstanbul' Projesi ile mağdur ailelere destek verilecek.

Vali Gül, yeni projelerle İstanbul'da eğitime olan desteğin arttığına dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl 300 okulda müzik sınıfları kurulduğunu, yeni projelerle bu sayıların artırılacağını belirtti.

Katılımcılar ve Sonuç

Proje tanıtımına, çeşitli kurumların temsilcileri, STK'lar ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Tanıtım, İstanbul'da dezavantajlı çocuklara yönelik sosyal destek projelerinin geniş kapsamlı bir şekilde hayata geçirileceğini müjdeledi.

İstanbul Çocukları Vakfınca hazırlanan 12 projenin tanıtım toplantısı, Şişli'deki bir otelde düzenlendi. İstanbul Valisi ve İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı Davut Gül, programa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Çocukları Vakfınca hazırlanan 12 projenin tanıtım toplantısı, Şişli'deki bir otelde düzenlendi. İstanbul Valisi ve İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı Davut Gül, programa katılarak konuşma yaptı.