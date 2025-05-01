İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli sendikaların temsilcileri tarafından yapılan etkinliklerle kutlandı. TÜRK-İŞ, HAK-SEN, HEP-SEN, TEÇ-SEN, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Enerji İşçileri Sendikası mensupları, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak, birlikte dayanışma mesajı verdiler.

Emek Mücadelesinde Birlik

Gümüşsuyu Caddesi'nde bir araya gelen TÜRK-İŞ üyeleri, attıkları sloganlarla Kazancı Yokuşu'na kadar yürüyerek, burada 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktılar. Grubun anıtın önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuması, etkinliğin duygusal anlarından biriydi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, bu yıl 81 ilde 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirtti ve özel sektör çalışanlarının sendikal haklarını kullanamadıklarını vurguladı. Geçim zorlukları ve örgütsüzlükle mücadele için alanda olduklarının altını çizdi.

Birleşik Kamu-İş ve HAK-SEN'den Mesajlar

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Konfederasyonun Genel Başkanı Orhan Yıldırım, insanca yaşamak için gereken tüm haklar için birleşmeye devam edeceklerini açıkladı.

HAK-SEN üyeleri ise protesto amacıyla anıta yöneldi ve arkaları dönük şekilde düdük çalarak çelenklerini bıraktılar. Genel Başkan Ayhan Çivi, kamu çalışanlarının yıllarca büyük fedakarlıklarla hizmet verdiklerini, ancak haklarının sürekli kaybolduğunu ifade etti.

Enerji İşçileri ve Sağlık Çalışanlarından Önemli Vurgular

Enerji İşçileri Sendikası temsilcileri, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra anıta çelenk sundular. Sendikanın Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, 1 Mayıs'ın, yeni özgürlükler ve gelişim için bir dönüm noktası olmasını diledi.

HEP-SEN temsilcileri de ağız kısmı kapalı maskelerle geldikleri etkinlikte, anıta çelenk bırakıp Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktılar. HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Taksim'in 1 Mayıs için sembolik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) üyeleri de anıta çelenk bırakarak dayanışma mesajlarını ilettiler.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.