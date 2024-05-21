İstanbul’da ‘1 Mayıs’ gözaltıları devam ediyor: 27 kişi daha gözaltında

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane Meydanı’nda bir araya gelen ve buradan Taksim’e yürümek isteyen kişiler, polisle karşı karşıya gelmişti. Yaşananlara dair yeni ev baskınları ve gözaltılar sonucunda 27 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, ‘1 Mayıs’ olaylarına dair 12 kişinin ise arama çalışması devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre şahıslar için "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verildiği öğrenildi.