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İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenlere 200’den fazla gözaltı

İstanbul’da Taksim Meydanı, bu yıl da 1 Mayıs kutlamalarına kapatıldı. 1 Mayıs için Taksim’e çıkmaya çalışan en az 200 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 15:06
İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenlere 200’den fazla gözaltı

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruplar, yoğun güvenlik engelleri ve polis müdahalesi ile karşılaştı. Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul’da en az 200 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Plastik mermi ve biber gazı

İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenlere 200’den fazla gözaltı

Polis, Saraçhane’de toplanan konfederasyon, sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine de izin vermedi. Sabahın erken saatlerinde, DİSK ve KESK’in çağrısında Saraçhane’de toplanan kitle, bir süre sonra harekete geçerek Taksim’ yürümek istedi. Bu durum üzerine ise polis, biber gazı ve plastik mermi kullanarak kitleye müdahale etti.

İstanbul 1 Mayıs Tertip Komitesi ise yaşanan müdahale nedeniyle Taksim’e yürümekten vazgeçtiklerini ve programın sona ermiş olduğunu duyurdu.

DİSK ve KESK’ten açıklama

İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenlere 200’den fazla gözaltı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, polis engelini aşmak için yetkililerle görüştü. AYM kararını hatırlatan Çerkezoğlu’na polis, Taksim’e izin verilmeyeceği cevabını verdi. Müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine Taksim’ yürüme kararından vazgeçildi.

Konuyla ilgili olarak KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz ise “ ‘Çekildiler’ demek doğru olmaz, bu bize haksızlık olur. Burada bir şiddet yaşanıyor. Bu durumdan kaygı duyuyoruz. İstemediğimiz olayların önü açılsın istemiyoruz. Yürümeye çalışmak, başka riskler yaratacak” dedi.

İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenlere 200’den fazla gözaltı

Olaylar sonrasında DİSK’in sosyal medyasından da açıklama geldi. Açıklamada, “Polis barikatı önünde hukuk dışı engellemeler ve müdahaleler yaşandı. Bu durum üzerine tertip komitesi olarak etkinliğin sonlandırılması kararı alındı” ifadelerine yer verildi.

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