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İstanbul'da 1 Mayıs Olaylarına İlişkin Yargı Süreci Başladı

1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylarla ilgili 34 sanık hakim karşısına çıktı, 4'ü tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:01
İstanbul'da 1 Mayıs Olaylarına İlişkin Yargı Süreci Başladı

İstanbul'da 1 Mayıs Gösterileri ve Yargı Süreci

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşanan olaylara ilişkin toplam 34 sanık yargı önüne çıkarıldı. Tutuklu olan 4 sanığın, haklarında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte tahliye edilmesine karar verildi.

Duruşma Detayları

Ocak ayında, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Hakan Akay, 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmiş bir gün olduğunu vurgulayarak, o gün uygulanan yasaklara karşı gösteri yapmak istediklerini savundu. Akay, kendisine ait olduğu iddia edilen olay anlarının fotoğraflarının hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiğini belirtti.

Diğer sanıklardan Rıdvan Uzun da, müracaat ettikleri yerin yasaklandığını bilmediklerini belirterek suçlamaları reddetti.

Mahkeme Kararı ve Takip Eden Olaylar

Duruşmanın ardından, mahkeme tutuklu 4 sanığın tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasaklarının uygulanmasına hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından, sanıkların da yer aldığı bir grup, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, pankart açarak slogan atan grup kısa süre içerisinde dağıldı.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 34 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, çeşitli sendika, parti ve STK'ların sosyal medya aracılığıyla yasaklı yürüyüş için çağrıda bulundukları vurgulandı. Fatih Kaymakamlığı tarafından alınan yasaklama kararına rağmen, sanıkların güvenlik güçlerine taş ve çeşitli cisimlerle karşı koyarak yasalara muhalefet ettikleri ifade edildi. 34 sanığın “kamu malına zarar verme”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” gibi suçlardan toplam 3 yıl 2 ay ile 20 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere...

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 34 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmanın ardından aralarında sanıkların da bulunduğu bir grup, İstanbul Adliyesinin karşısında, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı meydanda basın açıklaması yaptı.

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