İstanbul'da 1. Uluslararası Boşnak Zirvesi Gerçekleşti

İstanbul'da 1. Uluslararası Boşnak Zirvesi

İstanbul, Türkiye Bosna Sancak Derneği'nin ev sahipliğinde 1. Uluslararası Boşnak Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirve, derneğin Bayrampaşa'daki binasında düzenlendi ve 14 ülkeden temsilcileri bir araya getirdi.

Açılış Konuşması ve Katılımcılar

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sedat Ziyade, gün boyunca 6 farklı tema etrafında oturumlar düzenleneceğini belirtti. Ziyade, zirveye 18 ülke temsilcilerini davet ettiklerini, fakat 13 ülkeden misafirlerinin katıldığını ifade etti. Türkiye içinden 118, Türkiye dışından ise 243 protokol konuğunun ağırlandığını dile getirdi.

Deniz Becirovic'in desteği ile 4 ülkeden bakanlar ve büyükelçilerin katılım sağladığını da aktaran Ziyade, 6 üniversitenin rektörleri ve akademisyenlerinin de etkinlikte yer aldığını vurguladı.

Hedef ve İçerik

Ziyade ayrıca, zirvenin Bayrampaşa'daki Yıldırım Mahallesi'nde 53 bin Boşnakın yaşadığına dikkat çekerek, etkinliği herkese açık hale getirdiklerini açıkladı. Her oturumun canlı yayınlanacağı bilgisini de paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar, sağlık, potansiyel projeler, eğitim, iş fırsatları ve uluslararası ilişkiler konularını ele alan oturumlara katıldı.