İstanbul'da 1. Uygur Sokak Oyunları Şenliği Coşkusu

İstanbul'da Uygur Kültürü Yaşatıldı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği, "1. Uygur Sokak Oyunları Şenliği"ni başarıyla organize etti.

Kazım Özalp İlkokulu'nda Eğlence Dolu Bir Gün

Şenlik, Kazım Özalp İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte geleneksel Uygur oyunları arasında Gaga, Şol Derya, Dokuz Öy, ve Kara Kara Kuşlarım gibi oyunlar yer aldı. Ayrıca, çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlenmiş olup, hediyeler de dağıtıldı.

Geleneksel Lezzetler Ziyaretçileri Bekliyor

Etkinliğin bir parçası olarak Uygur kadınları tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve içecekler de katılımcılara sunuldu. Dernek başkanı Münevver Özuygur, bu tür etkinliklerin Uygur kültürünü yaşatmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Çocukların Eğlencesi ve Kültürel Paylaşımlar

Unutulmaya yüz tutmuş Uygur çocuk oyunlarını tanıtma amacında olduklarını vurgulayan Özuygur, bu etkinlikte toplam 31 farklı Uygur oyunu oynandığını ifade etti. Şenliğe katılan 13 yaşındaki Ayşe Kamil, bazı Uygur oyunlarının Türkiye'de de oynandığını söyleyerek, kültürel benzerliklere dikkat çekti.

Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği tarafından "1. Uygur Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi. Kazım Özalp İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleşen şenlikte, Gaga, Şol Derya, Dokuz Öy, Kara Kara Kuşlarım, Rizinge, Ak Direk Kök Direk gibi Uygur oyunları oynandı.

Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği tarafından "1. Uygur Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi. Kazım Özalp İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleşen şenlikte, Gaga, Şol Derya, Dokuz Öy, Kara Kara Kuşlarım, Rizinge, Ak Direk Kök Direk gibi Uygur oyunları oynandı.

Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği tarafından "1. Uygur Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi. Kazım Özalp İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleşen şenlikte, Gaga, Şol Derya, Dokuz Öy, Kara Kara Kuşlarım, Rizinge, Ak Direk Kök Direk gibi Uygur oyunları oynandı.