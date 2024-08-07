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İstanbul'da 101 Yaşındaki Kadının Düşmesi Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

101 yaşındaki bir kadın, kiracısıyla tartışırken düşüp kalçasını kırdı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:50
İstanbul'da 101 Yaşındaki Kadının Düşmesi Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

İstanbul'da 101 Yaşındaki Kadının Düşmesi Kamerada Yer Aldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 101 yaşındaki Mihane Akdere'nin kiracısıyla bisiklet konusunda yaşadığı tartışma sonucu düşmesi kameraya yansıdı.

Olayın Gelişimi

2 Ağustos tarihinde Düğmeciler Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yaşlı kadın bisikletini çardağın altına bırakan kiracısı Ali K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kiracı bisikletini çekerken Mihane Akdere dengesini kaybedip yere düştü.

Sağlık Durumu ve Ameliyat Süreci

Olay sonrası sağlık ekipleri Mihane Akdere'yi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yapılan tetkikler neticesinde kadının kalçasında iki kırık tespit edildi.

Akdere'nin oğlu Muhammet, yaşanan olaydan ötürü kiracılarından şikayetçi olduklarını belirtti. Annesinin hastanede bir ameliyat geçirileceğini, ancak yaşının büyük olmasından dolayı bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti. "Ya ameliyat olacak ya da yatalak kalacak, her iki seçenek de zor" dedi.

Bölgedeki Durum ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olayın gerçekleştiği anlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kiracının bisikleti çekmesi, kadının düşmesi ve etraftaki komşuların yardım için koşması yer aldı.

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