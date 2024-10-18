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İstanbul'da 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı

İstanbul'da düzenlenen konferansta, insan hakları ve İslam'ın özgürlük anlayışı üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:39
İstanbul'da 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı

İstanbul'da, Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğiyle organize edilen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı başladı. Konferans, iki gün boyunca devam edecek.

Açılış Konuşmaları

Etkinliğin açılışında, LDT Genel Koordinatörü ve ILN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çağlar Yılmaz, ILN Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Ali Salman ve KASAM Başkanı Yusuf Cevahir konuşma yaptı.

Yılmaz, modern uluslararası düzene ilişkin insan haklarının önemine vurgu yaparak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dair sivil katliamını şöyle açıkladı: "Bu ölçüde hesap vermez, ölçüsüz, fütursuz bir sivil katliamına şahit olmak tarihin önemli bir dönüm noktası oldu."

İslam ve Özgürlük Ağı'nın görevlerinden bahseden Yılmaz, Müslüman toplumlara yönelik ön yargıları kırmayı hedeflediklerini belirtti ve Batı'daki evrensel değerlerin, insanlık tarihinin ortak medeni değerleri olarak korunması gerektiğini ifade etti.

Salman ve Cevahir'in Değerlendirmeleri

Dr. Ali Salman, İslam ve Özgürlük Ağı'nın Arap Baharı döneminde İstanbul'da kurulduğunu vurgulayarak, "Uluslararası hukukun tamamen çiğnendiği, yaşam hakkının hukuksuz bir askeri güç gösterisiyle ellerinden alındığı" değerlendirmesinde bulundu.

KASAM Başkanı Cevahir ise, Bakara Suresi'nde yer alan "Dinde zorlama yoktur" ifadesini hatırlatarak İslam'ın inanç özgürlüğüne verdiği önemi vurguladı. Cevahir, tarihi örneklerle Müslümanların, din dışı bireyleri nasıl hoşgörü ile karşıladığını anlattı.

Konferansın Farklı Bakış Açıları

Konferansın açılış oturumunda, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Atilla Yayla, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin, liberal ilkeleri hiçe saydığını belirtti. Yayla, "Kollektif ceza verme, İsrail'in yıllardır süregelen bir politikasıdır" dedi.

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Prof. Syed Kamall ise, Kur'an-ı Kerim'in kitap ehline saygıyı teşvik ettiğini ifade ederek, Liberalizmin hoşgörüsü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamall, Hazreti Muhammed'in sosyal güvenlik konusunda tüccarlara sağladığı kolaylıkları hatırlatarak, İslam'ın hoşgörülülük ve çoğulculuk anlayışını ön plana çıkardı.

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