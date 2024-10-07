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İstanbul'da 11 Yeni Otobüs Hattı Hizmete Girdi

İstanbul'da Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de 11 yeni otobüs hattı yolcu taşımaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:36
İstanbul'da 11 Yeni Otobüs Hattı Hizmete Girdi

İstanbul'da Yeni Ulaşım Seferleri Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de 11 yeni otobüs hattını devreye alarak toplu taşıma hizmetlerini genişletti.

İETT'den Gelişmeler

İBB, İstanbul'daki toplu ulaşım sistemini daha verimli hale getirmek için sürekli olarak iyileştirmeler yapıyor.

Yeni Hatların Avantajları

11 yeni otobüs hattı, metro istasyonları, hastaneler ve üniversiteler gibi önemli noktalara doğrudan erişim imkanı sunarak İstanbulluların ulaşımını kolaylaştırıyor.

Yeni Otobüs Hatları

Aşağıda bugünden itibaren hizmet vermeye başlayan yeni hatların listesi bulunmaktadır:

  • SM1 Sultanbeyli-Sancaktepe Metro
  • SM2 Ahmet Yesevi Mahallesi-Sancaktepe Metro
  • SM3 Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi
  • SM4 Hilal Konutları-Sancaktepe Metro
  • SM5 Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro
  • SM7 Yenidoğan-Sancaktepe Metro
  • SM13 Yenidoğan/Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro
  • SM14 Ayazma Yaşam Vadisi-Sancaktepe Metro
  • 9S Yeşiltepe/Çekmeköy Metro-Atatürk Mahallesi
  • MR54 Ispartakule Evleri-Halkalı Marmaray
  • HS3 Sefaköy Metrobüs-Şehir Hastanesi

Yeni hatların hayata geçirilmesi, İstanbul'un ulaşım ağının daha da güçlenmesini sağlıyor ve yerel halkın ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesine olanak tanıyor.

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