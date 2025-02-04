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İstanbul'da 12 İlde Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonu: 37 Gözaltı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. da yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:28
İstanbul'da 12 İlde Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonu: 37 Gözaltı

İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyon, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklaması suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasını önlemeye yönelik önemli bir adım attı.

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım-satımı yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla sanal kumar işlemleri ve suç örgütleri tarafından elde edilen gelirleri bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Bu durum, yaklaşık 9 milyar lira tutarında yasa dışı paranın dolaşıma girmesine sebep oldu.

Polis, yaptığı teknik ve fiziki takiplerin ardından 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

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