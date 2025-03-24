İstanbul'da 144 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 144 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan izinsiz gösterilere katılan, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarına karıştığı belirlenen 144 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, İstanbul Valiliği'nin kamu düzenini sağlamak amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında düzenlediği yasakların ihlaline yönelik operasyon başlattı. Valilik, bu tarihlerde "her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını" duyurmuştu.

Yapılan çalışmalar sonucu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve diğer suçları işleyen kişilerin kimlikleri tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonda, aralarında 5 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 144 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.