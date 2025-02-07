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İstanbul'da '15 Temmuz Direnişinden Gazze'ye' Ödül Töreni Gerçekleşti

Bağcılar'da düzenlenen ödül töreninde, gençlere 15 Temmuz ve Gazze direnişi temalı eserleri için ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:25
İstanbul'da '15 Temmuz Direnişinden Gazze'ye' Ödül Töreni Gerçekleşti

İstanbul'da '15 Temmuz Direnişinden Gazze'ye' Yarışmalarının Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen "15 Temmuz Direnişinden Gazze'ye" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreni, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan katıldı. Ayrıca öğretmenler ve öğrenciler de etkinlikte yer aldı.

15 Temmuz ve Gazze Temalı Video Gösterimi

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz temalı bir video gösterimi yapıldı.

Bakan Yılmaz: Direnişler Ortak Nobelimizdir

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bakanlık olarak ilk ders genelgesinde öğretmenlerin "Çanakkale, 15 Temmuz ve Gazze" temalarını işlemesini hatırlattı. Yılmaz, yarışmadaki eserlerin iki önemli direnişi temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Birisi Türkiye'mizdeki hem yerel hem küresel bir direniş çünkü ülkemize FETÖ'cü hainler tarafından yapılmak istenen operasyon, sadece Türkiye'ye değil, İslam dünyasına ve insanlığın vicdanına karşı bir hain girişimdi. İkincisi de İsrail'in Gazze'deki zulmüyle ilgili direnişi önünüze aldınız."

Vatan Sevgisi ve Gençlik

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu ise gençlerdeki vatan sevgisinin önemine değinerek, 15 Temmuz şehitleri arasında birçok genç bulunduğunu ifade etti. Eminoğlu, Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır." sözüne atıfta bulunarak, bilinçli ve tarihini bilen bir gençliğin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz: Bir Ruh

İstanbul Valisi Gül de 15 Temmuz’un sadece bir gün değil, bir ruh olduğunu belirterek bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. "Dolayısıyla da haktan, hakikatten, doğruluktan yana olmak, mazlumdan yana durmak bizim inancımızın gereğidir," dedi.

Ödüller Töreni ve Performans

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, gençlerin vatan sevgisiyle eğitim almasının önemine vurgu yaptı. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkının yanında durduğunu ifade etti ve tarihi bağların önemine dikkat çekti.

Törende "mektup" ve "slogan afiş" alanlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "Kahramanlık Türküleri" adlı müzik dinletisi sundu.

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