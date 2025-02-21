İstanbul'da 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Kayak Keyfi

Esenler Belediyesi ekipleri, karla kaplanan 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:54
İstanbul'da 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Kayak Keyfi

İstanbul'da Kayak Keyfi

İstanbul'un 15 Temmuz Millet Bahçesi, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin kayak keyfine ev sahipliği yaptı. Çarşamba gününden itibaren aralıklarla süren kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kaplayarak kış manzaraları oluşturdu.

Eğlenceli Anlar ve Sıcak Atmosfer

Ekipler, "Esenler'de spor her yerde" mottosuyla 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni kayak pisti haline getirdi. Şehrin göbeğinde karın tadını çıkaran ekipler, kış sporlarıyla dolu eğlenceli anlar yaşadı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte, ilçe sakinleri de bu durumdan yararlanarak kartopu oynayıp kayarak eğlendi. Millet bahçesindeki bu renkli görüntüler, yoldan geçenlerin ilgisini çekti.

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