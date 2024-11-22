İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Sürücüler Arası Yumruklu Kavga

İstanbul'da Olaylı Anlar

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonuyla kaydedildi.

Tartışma Yol Verme Sebebiyle Başladı

Köprü üzerinde seyir halindeki sürücüler, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladılar. İkili arasında dikkat çekici bir gerginlik oluştu.

Kavga Araçların Durmasıyla Büyüdü

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine, her iki sürücü de araçlarını park ederek kavgaya tutuştu. Kavga sırasında karşılıklı yumruklaşmalar yaşandı. Diğer sürücülerin hızlı müdahalesiyle olay sona erdi.

Olayın görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.