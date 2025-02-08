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İstanbul'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, 9 hırsızlık olayıyla bağlantılı olarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:03
İstanbul'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Tutuklandı

İstanbul'un asayişinde önemli bir gelişme yaşandı. 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen firari hükümlü, yurt genelinde yapılan çalışmalara rağmen saklanmayı başaramadı.

Hırsızlıkların Ardından Çalışma Başlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 12 Aralık 2024 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 9 hırsızlık olayına yönelik olarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yapılan detaylı incelemeler sonucunda, hırsızlıkların şüphelisi olan İ.Ü. (33)’nın kimlik bilgileri tespit edildi.

Yakalama Operasyonu ve Sorgulama Süreci

Polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek şüpheli İ.Ü.'yü yakaladı. Sorgulama sırasında, İ.Ü.'nün 26 suç ve 2 arama kaydı olduğu ve buna ek olarak 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, infazı gereken hükümlü, adli makamlarca cezaevine gönderildi. Bu tür yakalamalar, İstanbul'daki asayişin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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