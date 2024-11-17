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İstanbul'da 1923 Firari Suçlu Gözaltına Alındı

İstanbul'da beş günlük operasyonda 1923 kişi gözaltına alındı, ağır hapis cezası olan suçlular yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:50
İstanbul'da 1923 Firari Suçlu Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti'nden Önemli Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon neticesinde, haklarında yakalama emri ve hapis cezası bulunan toplam 1923 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beş gün süren çalışmasıyla, 1462 kişinin yakalama emri olduğu ve 461 kişi içinse hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Önemli Suçlamalar ve Uzun Cezalar

Operasyon kapsamında yakalanan kişilerden bazıları, işledikleri suçların ciddiyetiyle dikkat çekti. Örneğin, Mevlüt A. isimli şahsın hırsızlık suçundan 39 yıl 7 ay hapis cezası olduğu, Sezgin U. isimli şahsın ise dolandırıcılık suçuyla 32 yıl hapis cezası aldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu gelişme, İstanbul'da suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da polisin beş günlük çalışması sonucu haklarında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile...

İstanbul'da polisin beş günlük çalışması sonucu haklarında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.

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