İstanbul'da 197 Milyon Avro Dolandırıcılık: Yabancı İş İnsanını Hedefleyen 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da, Rusya ve Slovakya vatandaşı iş insanını Türkiye'de yatırım vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:45
Rusya ve Slovakya vatandaşı iş insanına yönelik yatırımla dolandırıcılık soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, birçok ülkede ticari yatırımları bulunan ve Rusya Federasyonu ile Slovak Cumhuriyeti vatandaşı bir iş insanının, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro alındığını ileri sürdüğü olay mercek altına alındı.

Soruşturma dilekçesinde, şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek, alınan paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri gerçekleştirdikleri iddia edildi. İddialar üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi/özel belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Operasyonlarda, toplam 12 şüpheliden 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği, savcılık ve emniyet birimlerinin delilleri değerlendirmeye ve işlemleri tamamlamaya devam ettiği belirtildi.

