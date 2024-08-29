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İstanbul'da 2.500 Yeni Uygulama Tabanlı Taksi Teklifi Onaylandı

İstanbul'da 2.500 uygulama tabanlı taksi teklifi UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:48
İstanbul'da 2.500 Yeni Uygulama Tabanlı Taksi Teklifi Onaylandı

İstanbul'da Yeni Taksi Dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2.500 uygulama tabanlı yeni taksi teklifi oy birliğiyle onaylandı.

Toplantı Detayları

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi Teklifi gündeme geldi.

Teklifin Ayrıntıları

Teklifte, uygulama tabanlı 2.500 yeni taksinin, yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden faaliyete geçmesi talep edildi. Ayrıca, yoldan yolcu alma imkânı bulunmayan bir sistem önerildi.

Sistemde kullanılacak araçların, belirli renk ve tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre mekanizması ile tepe lambası bulunmayan bir yapı olması gerektiği vurgulandı.

Güvenlik ve Denetim Önlemleri

Yolcu güvenliğini artırmak amacıyla, araçlarda güvenlik bölmesi bulunması ve sistemin kamusal denetim aracılığıyla izlenmesi gerekliliği dile getirildi. Ayrıca, Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılan şoförlerin istihdam edilmesi ve sistemde yıllık çalışma ruhsatnamesi koşullarının yerine getirilmesi gerektiği de belirtildi.

Yetkililerden Yorumlar

Gürkan Akgün, bu sistemin modern ihtiyaçlara cevap verdiğine dikkat çekti. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, uygulama kullanımının zorunlu olmaması ve taksilerde tepe lambası bulundurulması gerektiğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise, sistemin vatandaşlardan komisyon alınmadan çalışacağını vurguladı.

Oylama Sonucu

Oylamanın ardından, 2.500 uygulama tabanlı yeni taksi teklifi UKOME tarafından kabul edilerek, İstanbul'un ulaşım sistemine önemli bir katkı sağladı.

Ücretsiz Ulaşım Duyurusu

Toplantıda ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlamasıyla birlikte toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacağı açıklandı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (ortada) başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

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