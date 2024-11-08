İstanbul'da 2 Bin 170 Organ Nakli Gerçekleşti

İstanbul'da 2 Bin 170 Organ Nakli Gerçekleştirildi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2024 yılı içerisinde kentte toplamda 2 bin 170 organ nakli yapıldığını duyurdu.

Organ Bağışı Haftası Sempozyumu'nda Açıklama

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen “Organ Bağışı Haftası Doku ve Organ Nakli Sempozyumu”nda konuşan Güner, organ bağışının insanlık için önemli bir fedakarlık olduğunu vurguladı. İstanbul'un sağlık hizmetleri açısından dünya genelinde örnek teşkil ettiğini belirten Güner, "İstanbul'da 29 böbrek, 18 karaciğer, 7 kalp, 1 akciğer, 6 pankreas ve 5 kornea merkezimizle insanların hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Organ Nakli Bekleyenlerin Umudu

Güner, şehirde yaklaşık 8 bin 500 kişinin organ nakli için sırada beklediğine dikkat çekerek, organ bağışlarının artırılmasının önemine değindi. Ayrıca, canlıdan yapılan bağışların yanı sıra, ölü organ bağışlarının henüz istenen düzeye ulaşmadığını belirtti.

Sağlık Çalışanlarına Minnet

Doç. Dr. Güner, organ nakli süreçlerini yürüten sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve onların çabalarının organ bağışına ilişkin toplumsal bilinç yaratma çalışmalarında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Plaket ve Teşekkür Belgeleri Dağıtıldı

Etkinlikte, İstanbul Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Organ Nakli Koordinatörü Nurcan Sarıca Mert'in de sunum yaptığı belirtildi. Ayrıca, organ nakli gerçekleştirilmiş hastalara sempozyuma katılımlarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. Programa sağlık çalışanları, akademisyenler ve hastaların yanı sıra çok sayıda katılımcı yer aldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Organ Bağışı Haftası Doku ve Organ Nakli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Organ Bağışı Haftası Doku ve Organ Nakli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.