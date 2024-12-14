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İstanbul'da 2. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı Başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen konferansta İslam coğrafyasındaki sorunların temelinde dağınıklığın yattığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 12:55
İstanbul'da 2. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı Başladı

İstanbul'da düzenlenen "2. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla başladı. Konferansın açılışında konuşan Erbaş, İslam coğrafyalarını etkileyen sorunların temel sebebinin Müslümanların dağınıklığı ve parçalanmışlığı olduğunu ifade etti.

Erbaş, İslam'ın en önemli ilkesinin tevhit olduğunu belirterek, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin imani bir gereklilik olduğunu dile getirdi. "İslam toplumlarını ayakta tutan ve güçlü kılan en önemli unsur, Müslümanların bu bilinçle hareket etmeleridir" diyen Erbaş, bu bilinçten uzak düşüldüğünde büyük sıkıntılarla karşılaşıldığını vurguladı.

Erbaş, "Bugün ümmet coğrafyamızda yaşanan acıların, trajedilerin temelinde bu hazin gerçek bulunmaktadır. Müslümanlar, korkunç zulümlere ve katliamlara maruz kalmaktadır" ifadesini kullanarak, Filistin'de yaşananları örnek gösterdi. "Gazze'deki soykırım yüreklerimizi parçalamakta, duygu ve düşüncelerimizi tarumar etmektedir" dedi.

Konferansta ayrıca, Ali Erbaş, annelerin feryadının duyulması gerektiğini belirterek, "Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız" vurgusunu yaptı. Müslümanların bu vahşeti durduracak irade ortaya koymaları gerekliliğini söyleyen Erbaş, birlik olmanın önemini yineledi.

Erbaş, alimlerin adaletin sesi ve toplumların ahlaki pusulası olması gerektiğini belirterek, "Alimlerimiz, her fırsatta kötülüklere karşı toplumsal bir farkındalık oluşturma sorumluluğuna sahiptir" dedi.

İki gün sürecek konferansa Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mescid-i Aksa Eminleri Heyeti Başkanı Dr. Essam Beşir ve birçok önemli isim katılmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da "2. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da "2. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da "2. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da "2. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

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