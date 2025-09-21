İstanbul'da 200 Tıp Öğrencisinden Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Sabah namazı sonrası Boğaz'da birlik mesajı

İstanbul'da farklı üniversitelerde tıp eğitimi gören 200 öğrenci, Eminönü Yeni Camii'nde kıldıkları sabah namazının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi turu düzenleyerek Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak boğaz turunda Gazze için dualar etti ve kamuoyunun dikkatini bölgedeki insani duruma çekmeyi amaçladı.

Dr. Abdulveli Maranbaba, etkinliğin beş yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir beraberlik. Tekne turundaki sloganımız, Sumud'a ve Gazze direnişine selam olsun." ifadelerini kullandı.

Dr. Burak Karip ise yaptığı açıklamada Filistin'in yanında olduklarını söyledi.

Furkan Uyan etkinlikle ilgili, "Sabah namazını 200 doktorla kıldık. Çok sağlıklı bir namaz oldu. Allah sebep olanlardan razı olsun. Sumud Filomuzu unutmuyoruz. Allah zulüm gören kardeşlerimize yardım eylesin." diye konuştu.

Öğrenciler, beş yıldır sürdürdükleri gelenek kapsamında her cumartesi sabahı farklı camilerde bir araya gelerek namaz kıldıklarını, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için bu tür etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.