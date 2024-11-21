İstanbul'da 2023 Hindistan Film Festivali Başladı

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Hindistan Film Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nda görkemli bir açılışla başladı.

Ödüllü Filmler Sinemaseverlerle Buluşuyor

Festivalde, “Zindagi Na Milegi Dobara”, “English Vinglish”, “Vikram”, “Iravin Nizhal”, “Sirf Ek Banda Kaafi Hai” ve “Halahal” gibi ödüllü filmler gösterilecek.

Açılış Konuşmaları ve Panel

Etkinlik, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Miijto Vinito ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in açılış konuşmalarıyla başladı. Ayrıca, “Hindistan ve Türkiye Sinemasının Birbirine Etkileri” konulu bir panel de düzenlendi. Gazeteci Kuldeep Sharma moderatörlüğündeki panelde, film yapımcıları Hüseyin Demirel, Stare Yıldırım ve Alihan Karagül Hint ve Türk sinemasına dair görüşlerini paylaştı.

Başkonsolos Vinito'dan Mesaj

Başkonsolos Vinito, konuşmasına Türkçe “Hoş geldiniz” diyerek başladı ve şu ifadeleri kullandı: “Sinema, kültürlerin etkileşimi için bir köprüdür. Biz de sinema aracılığıyla kültürler arası bir etkileşim yaratmayı hedefliyoruz.”

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in Vurgusu

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, Beyoğlu Sineması'nın tarihi önemi üzerinde durarak “Beyoğlu en çok kardeşliğin şehri. Burada yaşayan insanlar birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsun, bir o kadar aynıdırlar.” dedi. Festivalin, sinemanın evrensel diliyle kültürler arası paylaşımı artıracağını belirtti.

Festival, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Hindistan Film Festivali" İBB Beyoğlu Sineması'nda başladı. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Miijto Vinito (solda) ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney (sağda) festivale ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Hindistan Film Festivali" İBB Beyoğlu Sineması'nda başladı. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Miijto Vinito (solda) ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney (sağda) festivale ilişkin açıklamalarda bulundu.