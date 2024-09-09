İstanbul'da 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Töreni

İstanbul'da 2024-2025 Eğitim Yılı Açılışı Yapıldı

İstanbul'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Tören, Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Protokol Katılımcıları

Törende, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yer aldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler de okul bahçesinde bir araya geldi.

Şehitler İçin Saygı Duruşu

Etkinlikte, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler anıldı. Tören boyunca saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ders Zilinin Çalınması

Törenin sonunda öğrenciler, protokol üyeleriyle birlikte ders zilini çaldı. Ardından, Vali Yardımcısı Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, Kaymakam Aydın ve Belediye Başkanı Yıldırım, bazı sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yünter, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.