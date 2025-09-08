İstanbul'da 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni — Erdoğan ve Tekin'in Mesajları

İstanbul'da 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni Bahçelievler'de Yapıldı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi. Törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuştu.

Yusuf Tekin: Eğitim, demokrasi ve kalkınmanın temeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dersbaşı yapan öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasının tüm mensuplarına sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi. Tekin, bu yıl daha çok çocuğun tebessümünü çoğaltmak, öğretmen emeğini taçlandırmak ve ailelerin duasını almak için yoğun çalışacaklarını vurguladı.

Tekin, eğitimi; insan onuru, adalet, demokrasi, hukuk devleti ve ekonomik kalkınmanın ana unsuru olarak tanımlayarak, "2002'den bugüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde atılan adımların ülkedeki bu kavramların yerleşmesine büyük katkı sağladığını" söyledi.

Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayenizde yapılan devrimlerle eğitimde etnik, dini ya da ideolojik nedenlerle haysiyeti zedelenen kitleler onurlu bir programa sahip oldu. Katsayı zulmü ile ötekileştirilen okullarımız ve öğrencilerimiz adaletle tanıştı. Bu ülkenin asli unsuru olan ama inanç ve kimliklerini gizlemek durumunda kalan dindar Müslümanlar, Alevi vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız, gayrimüslim vatandaşlarımız bu ülkenin onurlu birer yurttaşı olduğunu hissettiler. Katsayı adaletsizliğini ve başörtüsü zulmünü kaldırarak gençlerimizi inançlarıyla eğitimleri arasındaki ikilemden kurtardınız."

"Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersleriyle Kürtçe başta olmak üzere kadim dillerin okulların güvenli iklimine katıldığını, üniversite ve kamu binalarında yıllarca bodrumlara itilmiş ibadet alanlarının normal katlara taşındığını belirtti. Ayrıca, 1980 darbesinin dayattığı milli güvenlik dersi yerine "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersinin konulduğunu, 28 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılan öğretmenlerin meslek onurunun iade edildiğini ve binlercesinin sınıflarına döndüğünü anlattı.

Tekin, 24 yıldır izlenen demokratikleşme çizgisinin yasakları kaldırıp hukuku tesis ettiğini söyleyerek, "Yasakları kaldıran, hukuku kuran, demokrasiyi genişleten bu çizgi, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin de gerçek zemini oldu" ifadesini kullandı ve bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli'nin desteğine teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitim vizyonu

Tekin, bakanlık çalışmaları içinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine işaret ederek, modelin çağdaş ve milli bir dönüşümün sembolü olduğunu, eğitimde akademik performansın yanı sıra karakter gelişimi, ahlaki değerler ve sosyal sorumluluğu da öncelediğini söyledi. Modelle ilgili değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Bu modelle evlatlarımızı değerleriyle güçlü, bilimiyle yetkin kılan, merakını bilime, emeğini üretime, enerjisini spora ve sanata yönlendiren güvenli bir öğrenme zemini sunuyoruz. Şehitlerimizin hatırasını, öğretmenlerimizin fedakarlığını, analarımızın duasını baş tacı edip, evlatlarımızın ufkunu Türkiye Yüzyılı'nın ufkuyla birleştireceğiz."

Başlangıç dersi: Aile ve 'yeşil vatan' temaları

Geçen yılki başlangıç dersinin "Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması" temasıyla yapıldığını anımsatan Tekin, bir rapora atıfla "İsrail'in Gazze'deki zulmü neticesinde yaklaşık 20 bin çocuğumuz şehit oldu. Bunlardan en az 1000 tanesi bir yaşın altında. Rapordaki veriye göre yaklaşık 52 dakikada bir çocuk şehit ediliyor" dedi ve İsrail'in zulmünü kınadı.

Bu yılın başlangıç dersinde iki ana tema olarak aile vurgusu ve yeşil vatan vurgusunu benimsediklerini belirten Tekin, öğrencilerin birbirinin diline, inancına ve emeğine hürmetkar yetiştirileceğini, bilgiyi hikmete, beceriyi iyiliğe dönüştürecek bir eğitim iklimi oluşturacaklarını söyledi. Konuşmasında kararlı bir şekilde cehalete, nifaka ve umudu zayıflatmaya karşı tavır alacaklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Yeşil vatan çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yaklaşık 6 binin üzerinde orman yangınıyla mücadele ettiklerini, hava ve kara gücüyle kahraman ormancıların büyük çabası sayesinde yangınların söndürüldüğünü aktardı. Yumaklı, şehit olanlara rahmet dileyerek ormancıların gayretleri sayesinde birçok yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

Yumaklı, ormanları korumanın yanı sıra yeşil bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, vatandaşların duyarlılığının önemine işaret etti ve herkesin desteğini istedi. Ayrıca, 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "7'den 77'ye" tüm vatandaşların alanlara davet edileceğini açıkladı.

Yumaklı, bu yılın ilk dersinin "yeşil vatan" olmasının önemine dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini de yanlarında hissettiklerini ifade etti. Konuşmasını eğitim-öğretim yılının öğretmenler ve öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı.

Tören, eğitimde demokratikleşme, toplumsal birlik ve çevre bilinci temalarının ön plana çıktığı mesajlarla sona erdi.