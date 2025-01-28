İstanbul'da 2025 Yılı İçin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Belirlendi

İstanbul Valiliği, 2025 yılı için kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yerleri duyurdu. Yapılan açıklamada, temel hak ve özgürlükler arasında yer alan bu etkinliklerin, anayasa ve yasalarla güvence altına alındığı vurgulandı.

Ayrıca, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz ettiği ifade edildi. Açıklamada, bu hakkın kullanımının, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde şekillendiği belirtildi. Buna göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, yerel belediye başkanları ve sendikaların görüşleri alınarak belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında, 2025 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları şu şekilde sıralandı: