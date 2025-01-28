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İstanbul'da 2025 Yılı İçin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Belirlendi

İstanbul Valiliği, 2025 yılı için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alanları açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:53
İstanbul'da 2025 Yılı İçin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Belirlendi

İstanbul Valiliği, 2025 yılı için kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yerleri duyurdu. Yapılan açıklamada, temel hak ve özgürlükler arasında yer alan bu etkinliklerin, anayasa ve yasalarla güvence altına alındığı vurgulandı.

Ayrıca, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz ettiği ifade edildi. Açıklamada, bu hakkın kullanımının, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde şekillendiği belirtildi. Buna göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, yerel belediye başkanları ve sendikaların görüşleri alınarak belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında, 2025 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları şu şekilde sıralandı:

  • Adalar: Büyükada Atatürk Meydanı
  • Arnavutköy: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Hadımköy Bölge Parkı
  • Avcılar: Avcılar İDO İskelesi otopark alanı
  • Bağcılar: Bağcılar Meydanı, Kirazlı Metro İstasyonu otopark alanı
  • Başakşehir: Gölet tören alanı
  • Bayrampaşa: Yahya Kemal Caddesi­-Uygur Caddesi ve Demirkapı Caddesi­-Atışalanı Caddesi kesişimi alanı
  • Beykoz: Küçüksu Çayırı alanı
  • Beylikdüzü: Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı
  • Çatalca: Cumhuriyet Meydanı, Mehmetçik Meydanı (perşembe günleri hariç)
  • Çekmeköy: Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi, Hamidiye Mahallesi Barışyolu Caddesi
  • Esenler: Birlik Mahallesi Meydanı, Mustafa Şentop Caddesi-Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı kesişimi otopark alanı
  • Esenyurt: Necmi Kadıoğlu Stadyumu önü, Cumhuriyet Meydanı, Turgut Özal Stadyumu önü
  • Fatih: Yenikapı Sahil Miting Alanı
  • Güngören: 15 Temmuz Şehitler Parkı
  • Kartal: Kartal Meydanı
  • Küçükçekmece: Fevzi Çakmak Meydanı
  • Maltepe: Maltepe Sahil Miting Alanı
  • Pendik: Pendik Cumartesi Pazarı alanı (cumartesi günleri hariç)
  • Sancaktepe: Samandıra Meydanı, Demokrasi Caddesi, eski Ankara Caddesi kesişimi
  • Sarıyer: Merkez Mahallesi Meydanı
  • Silivri: Atatürk Meydanı, Uğur Mumcu Meydanı
  • Sultangazi: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı
  • Şile: Şile Atatürk Meydanı, Belediye Meydanı
  • Tuzla: Tuzla Sahil Tören Alanı
  • Zeytinburnu: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Abay Kunanbayoğlu Meydanı

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