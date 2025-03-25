İstanbul'da 206 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

İstanbul'daki toplumsal olaylarda suça karışan 206 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:38
İstanbul'da 206 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

İstanbul'da Toplumsal Olaylar İçin Tutuklama Talebi

İstanbul'da, son dönemdeki toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan ve eylemlerde yüzünü maskeyle gizleyen kişilerin de aralarında bulunduğu 206 şüpheli, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Bu kararın ihlali nedeniyle son dönemde gerçekleşen toplumsal olaylara katılan ve kışkırttıkları ile şiddete karıştıkları belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle hakkında işlemler başlatıldı.

Maskeli ve sopa kullanan şahısların da bulunduğu 206 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklama kararı bekliyor.

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