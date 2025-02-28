İstanbul'da 28 Şubat Paneli: Demokrasi ve İnsan Hakları Üzerine Tartışmalar

İstanbul'da 28 Şubat Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" ilgiyle takip edildi.

Esra Albayrak: 28 Şubat’ın Getirdiklerini Anlatıyor

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, panelde yaptığı konuşmada 28 Şubat darbesinin etkilerini lise yıllarında öğrendiği vatandaşlık dersinde hissettiğini aktardı. Albayrak, "Bu ders, başörtüsüyle giremeyeceğimizin ilan edildiği ilk dersti." ifadeleriyle sürecin zorluğuna dikkat çekti.

Albayrak, 28 Şubat döneminde getirilen yasakların kabul edilebilir bir yönünün olmadığını söyleyerek, "Bize bu vatandaşlık dersi gibi hukukun üstünlüğünü öğretecek bir derste, keyfi bir yasakla karşılaştığımızda gerçekten anlamlandırmak için çok zaman harcadık." dedi.

Öğrencilere Tavsiyeler

Esra Albayrak, öğrencilere 28 Şubat sürecini ailelerinden dinlemelerini önerdi. "Bu mesele sadece kadın meselesi gibi algılanıyor. Aynı dönemde iş adamları, siyasetçiler, akademisyenler de baskı altındaydılar," ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Besinci’nin Açıklamaları

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Besinci, 28 Şubat’ta başörtüsü taktığı için 10 bine yakın öğrencinin liseden sonra okula gidemediğini belirtti. Kendi ablasının o dönemde başörtüsü görünmesin diye şapka takarak okula gittiğini hatırlatan Beşinci, ailelerinin üzerindeki baskılara dikkat çekti.

Beşinci, "Hakkı, hukuku konuşacak bir millet varsa o da bu millettir," diyerek sözlerini tamamladı. Gençlere dönük bir çağrıda bulunarak, birlikte tarih yazma vurgusu yaptı.

Panelin Sonunda Birleşen Öğrenciler

Panelin ardından lise öğrencileri, okul bahçesinde kol kola girerek bir insan zinciri oluşturdu. Bu etkinlik, özgürlük ve dayanışma mesajlarını güçlendiren bir an oldu.

Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli”ne, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak (sağ 3), TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (sağ 2) ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kadın ve Aile Koordinatörü Tuba Arslan (sağda) katıldı.

Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli”ne, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak (sağ 3), TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (sağ 2) ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kadın ve Aile Koordinatörü Tuba Arslan (sağda) katıldı.