İstanbul'da '28 Şubat Süreci ve Milli İradenin Zaferi' Paneli Düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen panelde 28 Şubat süreci, demokrasi ve milli irade üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:33
İstanbul'da '28 Şubat Süreci ve Milli İradenin Zaferi' Paneli Düzenlendi

İstanbul'da 'Vesayetten Demokrasiye: 28 Şubat Süreci ve Milli İradenin Zaferi' Paneli

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından organize edilen "Vesayetten Demokrasiye: 28 Şubat Süreci ve Milli İradenin Zaferi" paneli, İstanbul'da gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Paneldeki Konuşmalar

Panelin açılışında konuşan Yalçın, 28 Şubat sürecinin üzerinden 28 yıl geçtiğine dikkat çekerek, o döneme tanıklık edenler için zamanın etkisinin hala acı verici olduğunu vurguladı. Yalçın, yıllar içinde birçok yetenekli gencin eğitim hakkının engellendiğini belirtti. "Aramızda birçok kadın arkadaşımız var. Benim eşim 30 yaşında üniversite sınavına tekrar girdi. Okumak istediği psikoloji bölümünü 30 yaşında okudu. Okumak istediği için okudu. Onun gibi binlerce insandan bahsediyoruz." dedi.

Darbeyi 'Derin Darbe' Olarak Tanımladı

28 Şubat darbesini bir "derin darbe" olarak nitelendiren Yalçın, bunun sadece iktidarı değiştirmek amacıyla yapılmadığını, toplumun sosyal yapısını etkilemek için tasarlandığını ifade etti. "O yüzden diyor ki adam, 'Biz sadece devlete darbe yapmadık, sadece hükümeti değiştirmedik. Biz toplumun tüm kılcal damarlarına müdahale ederek en derin darbeyi gerçekleştirdik.'" şeklinde konuştu.

Mahir Ünal'dan Siyasi Hafıza Vurgusu

Panelde söz alan Mahir Ünal, 28 Şubat sürecini hatırlamanın yanı sıra anlamanın da önemli olduğunu belirtti. Siyasetin milletin iradesine dayandığını kaydeden Ünal, 28 Şubat sonrası yaşanan "367 krizi"ne dikkat çekerek, millet iradesinin yok sayıldığını vurguladı.

Geçmişi Anlamak Geleceği İnşa İçin Gereklidir

Ünal, yaşanan dönemin ardından verilen mücadelenin tarihi bir bağlamda devam ettiğini belirtirken, "28 Şubat postmodern darbe diyorlar. 28 Şubat ile sürdürmek istedikleri statükoyu bin yıl sürdürme iddiasıyla millet iradesine bir müdahalede bulundular." ifadelerini kullandı.

Panelin Devamı ve Katılımcılar

Panel, Dr. Fatih Muslu moderatörlüğünde devam ederken, ÖNDER Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, Doç. Dr. Ali Aslan ve Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın değerlendirmeleriyle zenginleştirildi.

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