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İstanbul'da 28 Ülkenin Katılımıyla Deprem Konferansı Düzenlenecek

Sağlık Bakanlığı ve DSÖ, 2025'te İstanbul'da deprem hazırlık konferansı düzenleyerek uluslararası işbirliği sağlıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:29
İstanbul'da 28 Ülkenin Katılımıyla Deprem Konferansı Düzenlenecek

İstanbul'da Uluslararası Deprem Konferansı

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17-19 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da, 28 ülkenin katılımıyla önemli bir deprem konferansı düzenleyecek. Bu etkinliğin detayları, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge tarafından açıklandı. Kluge, düzenlenecek konferansın, Türkiye’nin depreme hazırlık konusundaki tecrübelerinin paylaşılması adına büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

DSÖ'nün Proje Hedefleri

Kluge, kronik hastalıklar, ruh sağlığı, iklim değişikliği, ve kriz durumları konularını içeren projelere değinerek, 2026-2030 dönemi için Avrupa sağlık politikalarının geliştirilmesine odaklanacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü birinci basamak sağlık sisteminin, bölgedeki diğer ülkeler için örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Deprem Tecrübeleri

Konferans vesilesiyle Türkiye’nin sağlık alanında sunduğu inovasyonların, diğer ülkelerle paylaşılacağını kaydeden Kluge, “Türkiye'nin depremle ilgili tecrübelerinden birçok ülke yararlanabilecek.” dedi. Geçen yılki depremlerin ardından yapılan kurtarma çalışmalarını da yerinde gördüğünü belirten Kluge, Türkiye’nin bu alandaki başarısının uluslararası işbirliği için kritik olduğunu ifade etti.

Global Sağlık Sorunları Üzerine Vurgu

Kluge, Gazze ve Suriye'deki sağlık sorunları hakkında endişelerini dile getirdi. Gazze'de sağlık tesislerine yönelik yapılan saldırılara dikkat çekerek, insan sağlığının korunması adına uluslararası barışın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere sağladığı destek için teşekkür etti.

DSÖ, insani yardım çalışmalarını genişletmek üzere Türkiye ile işbirliğini aralıksız sürdürecek ve tüm insanların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamanın temel prensip olarak benimseyecek.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile İstanbul'da 28 ülkenin katılımıyla deprem...

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile İstanbul'da 28 ülkenin katılımıyla deprem konferansı düzenleyecek. DSÖ Yürütme Kurulu tarafından Avrupa Bölge Direktörlüğü görevine tekrar seçilen Hans Kluge, AA muhabirine 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile İstanbul'da 28 ülkenin katılımıyla deprem...

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile İstanbul'da 28 ülkenin katılımıyla deprem konferansı düzenleyecek. DSÖ Yürütme Kurulu tarafından Avrupa Bölge Direktörlüğü görevine tekrar seçilen Hans Kluge, AA muhabirine 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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