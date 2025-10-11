İstanbul'da 3 AVM'de 'Gazze için Hayır Çarşısı' Kuruldu

İstanbul'da AVM'lerde Gazze için Hayır Çarşısı

İstanbul'da bazı AVM esnafı ile STK gönüllülerinin işbirliğiyle Gazze için Hayır Çarşısı kuruldu. Kağıthane, Eyüpsultan ve Ümraniye'deki stantlarda giyimden yiyeceğe, oyuncaktan hediyelik eşyaya ve takılara kadar çok sayıda ürün satışa sunularak elde edilecek gelirler Gazze'ye bağışlanacak.

STK işbirliği ve çarşıların kurulduğu noktalar

Kampanya, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gibi kuruluşların öncülüğünde yürütülüyor. Etkinlik kapsamında stantlar; Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden, Kağıthane'deki Axis Kağıthane ve Eyüpsultan'daki Axis İstanbul'da kuruldu.

Etkinlik düzeni ve görsel sergi

Alışveriş merkezleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca, Gazze'deki soykırımın fotoğraflarının yer aldığı bir sergi düzenlendi. Stantlarda satılan ürünler arasında giyim, yiyecek, oyuncak, hediyelik eşya ve takılar öne çıkıyor.

Gönüllüler ve esnafın açıklamaları

Merve Esma Akbulut (Kudüslü Dükkanı temsilcisi): 'Tüm kalplerimizle Gazze'nin yanındayız. Üsküdar'da düzenlenen "Gelirimi Gazze'ye bağışlıyorum" kampanyasıyla çok güzel bir adım atıldı. Bu aynı programın AVM ayağı. Birkaç AVM'de de benzer çalışmalar şu an yapılıyor. Bugün burada "Kudüslü Dükkanı" ve diğer ekip arkadaşlarımızla elde ettiğimiz kazancımız Gazze'de aşevinde sıcak yemek dağıtılmak üzere paylaşılacak. Boykot için AVM'ler çok önemlidir. Burada sesimizi duyurmak istiyoruz. Gazze'nin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.'

Bedirhan Güneş (Mavi Marmara Özgürlük ve Yardımlaşma Derneği): 'Burada toplanan bütün bağışları Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize yollayacağız. Her zaman Gazze'nin yanındayız.'

İrem Aşkın (Deniz Feneri Derneği temsilcisi) tüm duaları ve gayretleriyle Gazze için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Meryem Sena Yılmaz (restoran çalışanı): Gazze'yle ilgili yardım kampanyası için bugünkü hasılatlarını bağışlayacaklarını bildirdi.

Adem Yılmaz (giyim mağazası sorumlusu): Gazze'de 2 yıldır yaşanan olaylardan dolayı acı çektiklerini anlattı ve AVM'de faaliyet gösteren firmaların da bu anlamlı kampanyaya destek verdiğini vurguladı.

Gülhatun Çimenoğlu (Yeşilay): Gazze'nin kurtulmasını, savaşın durdurulmasını istediklerini belirtti. Çimenoğlu, Gazze için açtıkları kermeste ördükleri bileklikleri dağıttıklarını ve insanların bu yolla kermese bağış yaptığını söyledi.

Necla Güner Bağış: Hat sanatıyla hazırladığı tabloları satışa sunduğunu ve ellerinden geldiğince Gazze'ye destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Bağış, insanların daha duyarlı ve hassas olup boykotlara, sergilere ve kermeslere değer vermesini istediğini söyledi: 'Bizden başka kimseleri yok diye düşünüyordum ama Avrupa da bizimle birlikteymiş. Bunu gördük. Hep birlikte Gazze'ye umut olmak dileğiyle yola çıktık. İnşallah yolumuz baki olur.'

Kampanyanın devamı

Kampanya kapsamında söz konusu AVM'lerdeki mağazaların yarınki gelirleri de Gazze'ye bağışlanacak. STK'lar, esnaf ve gönüllüler etkinlikler ve sergilerle yardım çağrısını sürdürmeye devam ediyor.

