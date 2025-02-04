İstanbul'da 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali Başlıyor

İstanbul'da Kadın Yazarlarla Dolu Bir Tiyatro Festivali

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali, 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Festival, saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde, Sırbistan'dan gelen "Amazonlar" isimli oyunla açılışını yapacak.

Farklı Kültürlerden Kadın Yazarların Eserleri

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, dünyanın farklı ülkelerinden sadece kadın yazarların kaleme aldığı tiyatro metinlerini sahneleyecek. Festivale, Türkiye ve uluslararası tiyatro grupları katılacak. Ayrıca, kadın yazarların söyleşileri, seminerler ve atölyeler ile festival zenginleştirilecek.

Sanat ve Kültüre Katkı

Festival, Devlet Tiyatroları'nın çeşitli temsilciliklerinin yanı sıra, İstanbul ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolarla birlikte İstanbul'un sanat kültürüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Tiyatro severler, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Mecidiyeköy Sahnesi'nde çeşitli ülkelerden gelen kadın yazarların eserlerini izleme fırsatı bulacaklar.

Çocuk ve Yetişkin Performansları

Festivalde, çocuk oyunları hafta içi saat 10.00 ve 13.00 ile hafta sonu 11.00 ve 14.00'te sahnelenecek. Yetişkin ve gençlik oyunları ise saat 20.00'de başlayacak. Ayrıca, AKM fuayede “Devlet Tiyatroları Tasarım Sergisi” ve Mecidiyeköy fuayede “Atık Malzemelerden Kostüm Yapımı Atölyesi Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.

Detaylı Bilgi için

Festival 7 Şubat'ta başlayacak ve 16 Şubat'a kadar devam edecek. Oyunlar ve program hakkında daha fazla bilgiye, Devlet Tiyatroları'nın resmi internet sitesi ile "Biletinial" üzerinden ulaşabilirsiniz.