Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Trafik Düzenlemeleri

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:19
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Trafik Düzenlemeleri

İstanbul'da 30 Ağustos Kutlamaları İçin Trafik Düzenlemeleri

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların belirlendiğini açıkladı.

Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar

30 Ağustos Cuma günü, yapılacak kutlama törenleri dolayısıyla Vatan Caddesi üzerinde belirli yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar arasında şunlar yer almakta:

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
  • Edirnekapı
  • D100 kuzey ve güney istikameti
  • 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri
  • Atatürk Bulvarı
  • Keçeci Meydan Sokak
  • Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  • Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım

Alternatif Rotalar

Sürücüler için, kapalı yollar yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar ise şunlardır:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D100 kara yolu
  • O-3 Hal Yolu

Vatandaşların, bayram süresince trafikte aksamalar yaşamamaları için belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları önemle hatırlatılır.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar