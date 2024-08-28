İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Trafik Düzenlemeleri

İstanbul'da 30 Ağustos Kutlamaları İçin Trafik Düzenlemeleri
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların belirlendiğini açıkladı.
Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
30 Ağustos Cuma günü, yapılacak kutlama törenleri dolayısıyla Vatan Caddesi üzerinde belirli yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar arasında şunlar yer almakta:
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
- Edirnekapı
- D100 kuzey ve güney istikameti
- 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri
- Atatürk Bulvarı
- Keçeci Meydan Sokak
- Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım
Alternatif Rotalar
Sürücüler için, kapalı yollar yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar ise şunlardır:
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D100 kara yolu
- O-3 Hal Yolu
Vatandaşların, bayram süresince trafikte aksamalar yaşamamaları için belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları önemle hatırlatılır.