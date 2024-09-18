İstanbul'da 305 Sanığa Dava Açıldı: Organize Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Şok Dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, organize suç örgütü lideri Barış Boyun ve 304 sanık hakkında çeşitli suçlamalarla dava açıldığı bildirildi.

Sanıkların Suçlamaları

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Barış Boyun için 4 kez müebbet hapis ve 349 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştiren örgütün, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu belirtiliyor.

Soruşturma Süreci

İstanbul'da gerçekleşen operasyonlar sonucu yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 136 kişi "müşteki" ve 6 kişi "müşteki-şüpheli" olarak yer alıyor.

Örgütün Yapısı ve Faaliyetleri

Boyun'un, örgüt üyelerine talimatlar vererek faaliyetlerini sürdürdüğü, örgüt lideri olmasının gücünden faydalandığı ifade ediliyor. Örgütün amacı ise, mağdurlardan haksız menfaat sağlamak olarak tanımlanıyor.

İtalya'daki Tutukluluk ve Mektuplar

İddianamede, Boyun'un İtalya'da tutuklu olduğu dönem içerisinde örgütünü ayakta tutmak amacıyla 3 mektup gönderdiği, bu mektuplarda örgüt üyelerinin faaliyetlerine devam etmesini sağladığı yer aldı.

Gençlerin Hedef Alınması

Örgütün, 15-20 yaş arasındaki gençleri kendine çekmek için çeşitli sosyal medya stratejileri uyguladığı vurgulanıyor. Özellikle gençlerin sokak suç şebekeleriyle tanışmasında internet dizilerinin büyük etkisi olduğu ifade ediliyor.

Silahlı Saldırılar ve Diğer Suçlamalar

Ayrıca, Engin Polat ve kardeşi Alper Kürşat Polat gibi isimlere yönelik silahlı saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Örgüt üyelerinin bu tür saldırılardan faydalandığı belirtiliyor.

Sanıklara İstenen Cezalar

Sanık Barış Boyun'a yönelik 13-349 yıl hapis cezası talep ediliyor. Rap şarkıcıları dahil, diğer sanıklar için de benzer şekilde hapis cezası isteniyor.

Yargı sürecinin yakında başlayacağı belirtiliyor.