İstanbul'da 305 Sanığa Dava Açıldı: Organize Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Şok Dava
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, organize suç örgütü lideri Barış Boyun ve 304 sanık hakkında çeşitli suçlamalarla dava açıldığı bildirildi.
Sanıkların Suçlamaları
Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Barış Boyun için 4 kez müebbet hapis ve 349 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştiren örgütün, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu belirtiliyor.
Soruşturma Süreci
İstanbul'da gerçekleşen operasyonlar sonucu yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 136 kişi "müşteki" ve 6 kişi "müşteki-şüpheli" olarak yer alıyor.
Örgütün Yapısı ve Faaliyetleri
Boyun'un, örgüt üyelerine talimatlar vererek faaliyetlerini sürdürdüğü, örgüt lideri olmasının gücünden faydalandığı ifade ediliyor. Örgütün amacı ise, mağdurlardan haksız menfaat sağlamak olarak tanımlanıyor.
İtalya'daki Tutukluluk ve Mektuplar
İddianamede, Boyun'un İtalya'da tutuklu olduğu dönem içerisinde örgütünü ayakta tutmak amacıyla 3 mektup gönderdiği, bu mektuplarda örgüt üyelerinin faaliyetlerine devam etmesini sağladığı yer aldı.
Gençlerin Hedef Alınması
Örgütün, 15-20 yaş arasındaki gençleri kendine çekmek için çeşitli sosyal medya stratejileri uyguladığı vurgulanıyor. Özellikle gençlerin sokak suç şebekeleriyle tanışmasında internet dizilerinin büyük etkisi olduğu ifade ediliyor.
Silahlı Saldırılar ve Diğer Suçlamalar
Ayrıca, Engin Polat ve kardeşi Alper Kürşat Polat gibi isimlere yönelik silahlı saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Örgüt üyelerinin bu tür saldırılardan faydalandığı belirtiliyor.
Sanıklara İstenen Cezalar
Sanık Barış Boyun'a yönelik 13-349 yıl hapis cezası talep ediliyor. Rap şarkıcıları dahil, diğer sanıklar için de benzer şekilde hapis cezası isteniyor.
Yargı sürecinin yakında başlayacağı belirtiliyor.