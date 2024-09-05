İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İstanbul'da Büyük Kaçak Akaryakıt Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar neticesinde, 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Güvenlik güçleri, bu kaçak akaryakıt faaliyetlerine karıştığı belirlenen 23 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir genelinde teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler, atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin bir araya getirilerek işlemden geçirilmesiyle üretilen ve halk arasında "10 numara yağ" olarak bilinen kaçak akaryakıtın piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit etti.

Gözaltı ve Elde Edilen Malzemeler

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlar Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Avcılar, Çatalca ve Çekmeköy bölgelerinde gerçekleştirildi. Aramalarda, 320 ton kaçak akaryakıt ile bu akaryakıtın nakliyesinde kullanılacağı belirlenen 7 aracın da ele geçirildiği bildirildi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "akaryakıt kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Bu operasyon, İstanbul'un kaçak akaryakıt ile mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.