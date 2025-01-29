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İstanbul'da 35 Okulun Temizlik ve Bakımı Tamamlandı

Küçükçekmece'deki 35 okul, 'Okuluma Destek Projesi' ile temizlik ve bakım çalışmalarına kavuştu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:58
İstanbul'da 35 Okulun Temizlik ve Bakımı Tamamlandı

İstanbul'da Okul Bakım Projesi Başarıyla Tamamlandı

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Okuluma Destek Projesi' kapsamında, kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmak üzere seçilen yükümlüler, Küçükçekmece ve Avcılar'daki 35 okulun bakım ve onarımını üstlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, proje, öğrencilerin yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen temizlik, çevre düzenlemesi ve mini bakım faaliyetlerini içeriyor. Tüm işlemler, görevli infaz ve koruma memurlarının denetim ve kontrolünde tamamlandı.

Çalışmalar Yerinde İncelendi

Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve beraberindeki heyet, Avcılar'daki Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve yükümlülere emekleri için teşekkür etti.

Okul idareleri de yapılan temizlik ve bakım faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Projenin Amaçları

Bu proje ile yükümlülerin topluma verdikleri zararı, kamu yararına bir işte ücretsiz çalışarak telafi etmeleri sağlanıyor. Ayrıca, topluma üretken bireyler olarak katkıda bulunmaları ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Toplumsal normlara ve değerlere saygılı bireyler olarak sosyal hayata entegre olmaları da projenin önemli bir amacı olarak vurgulanıyor.

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