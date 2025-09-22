İstanbul'da 38. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

38. Ahilik Haftası etkinlikleri, İstanbul Valiliği ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Kapalıçarşı Beyazıt kapısından İstanbul Valiliği'ne kadar esnaf yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş ve Şed Kuşatma Töreni

Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen kortejin ardından İstanbul Valiliği'nde "38. Ahilik Haftası Kutlama Programı ve Şed Kuşatma Töreni" yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İSTESOB Başkan Vekili Engin Türkmen ile esnaf odaları temsilcileri katıldı.

Vali Gül'ün mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, törendeki konuşmasında ahilik geleneğini yüzyıllardır yaşatan esnafa teşekkür ederek, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin diyorum." dedi.

Gül, ahilik geleneğini toplumun sigortası olarak tanımlayarak, "Esnafla konuştuğumuzda ahilik geleneğini anlatırken, komşusunun hakkını kendisinden üstün tutan, çırağının hakkını, yanında çalışanın hakkını kendi hakkı gibi kabul eden ve bildiğimiz o aslında iş kanununda yazılı olan, esnafların kendi aralarındaki ticaret hukukunda yazılı olan konuları, yazısız bir şekilde yüz yıllardır kendi medeniyetimizin içerisinde ustadan kalfaya, kalfadan çırağa bugünlere kadar getiren bir gelenekten bahsediyoruz."

Ayrıca Vali Gül, "Aslında ahilik geleneğini tam olarak yaşadığınızda, yaşattığınızda işçi işveren ilişkilerinde mahkemeye gitmeyeceksiniz. Müşteri esnaf ilişkilerinde bir memnuniyetsizlik ortaya çıkmayacak. Esnaflar arasındaki ihtilaflar ortadan kalkacak ya da azalmış olacak. Aslında bizim geleneğimizde var olan bu ahlaki normların yaşatılmasını bir anlamda amaçlıyor. Biz de esnafımızın nasıl ürün satacağını, kaç liraya satacağını ve bunu satarken nelere uyması gerektiğini, kamu görevlileri eliyle denetlemeye çalışıyoruz."

İSTESOB'un vurguları

İSTESOB Başkan Vekili Engin Türkmen, Ahilik Haftası'nın kutlu ve bereketli olmasını dileyerek, "Bugün bu topraklara kardeşliğin, dürüstlüğün ve helal kazancın tohumlarını eken büyük pirimiz Ahi Evran Veli'yi ve onun izinden yürüyen tüm aileleri, ustaları rahmetle, minnetle anıyoruz. Sadece ahirette intikal edenleri değil, dükkanının kapısını her sabah besmele ile açan, ahde vefa gibi komşuluk hakkını gözeten, hayatta olan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza da selamlarımı iletiyorum."

Türkmen, ahiliğin yalnızca bir meslek örgütlenmesi olmadığını vurgulayarak, ahiliği "kapısı alnı ve gönlü açık olmak" olarak tanımladı ve il ahisi seçilen Mustafa Şimşek, ilin kalfası Ufukcan Biçer ile ilin çırağı Mahmut Taş'ı tebrik etti.

Törenin sonu

Törende İstanbul Valisi Davut Gül ve Engin Türkmen tarafından ilin ahisi Mustafa Şimşek'e şed bağlandı; ilin ahi kalfası seçilen Ufukcan Biçer ve ilin ahi çırağı seçilen Mahmut Taş plaketle ödüllendirildi. Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nun duasının ardından tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.