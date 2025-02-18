İstanbul'da 4 Gün Sürecek Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul'da soğuk hava kütlesiyle birlikte 4 gün boyunca etkili olacak kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığı 5 ile 30 santimetre arasında değişecek.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:41
İstanbul'da 4 Gün Sürecek Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul'da 4 Gün Sürecek Kar Yağışı Bekleniyor

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da kar yağışının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı. Kar kalınlığının ise 5 ile 30 santimetre arasında değişeceği öngörülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün yağmur beklendiğini, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini belirtti. Perşembe itibarıyla İstanbul'da kar yağışının başlayacağını ifade eden Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Özellikle cuma ve cumartesi günlerinde yoğun kar yağışı bekliyoruz." dedi.

Soğuk hava dalgasının Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayan Macit, yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini kaydetti. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar 0 ila 2 derece arasında seyredecek ve en düşük sıcaklığın 'eksi 1 ile eksi 2' olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kar Yağışı Anadolu Yakası'nda Başlayacak

Adil Tek, yağış sisteminin kuzeyden geldiğini belirterek, "Soğuk kütle, perşembe günü İstanbul'a giriş yapacak. Cuma ve cumartesi günü kar yağışı etkisini artıracak.' dedi. Tek, kar yağışının ilk önce Anadolu Yakası ve daha sonra tüm İstanbul'da etkili olacağını kaydetti.

Kar kalınlığının İstanbul'da bölgelere göre değişeceğini belirten Tek, "Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığının 30 santimetreye çıkabileceğini düşünüyoruz. İstanbul'un her yerinde kar topu oynanabilecek bir kar kalınlığı olmasını bekliyoruz." şeklinde ifade etti.

Hafta Sonunda Soğuk Hava Devam Edecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Arktik kökenli soğuk havanın Türkiye genelinde etkili olacağını bildirdi. Özdemir, çarşamba akşamından itibaren karla karışık yağışların etkili olacağını belirterek, "Cuma günü de kar yağışı daha da artacak, cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek. " diye ekledi.

Sıcaklıkların sıfırın altında 2 olmasının öngörüldüğünü belirten Özdemir, sahil kesimlerinde ortalama 5 ila 10 santimetre kar olabileceğini, yüksek kesimlerde ise kar yağışının daha yoğun olacağını vurguladı. Ayrıca İstanbul'daki bu soğuk hava dalgasının, okulların tatil edilmesi ve çeşitli açık hava etkinliklerinin iptal edilmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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