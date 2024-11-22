İstanbul'da 4. Uluslararası STK Fuarı Devam Ediyor

İstanbul'da 4. Uluslararası STK Fuarı Sürüyor

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından gerçekleştirilen 4. Uluslararası STK Fuarı, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Fuar, yerli ve yabancı 150'den fazla sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek, katılımcılara stantları aracılığıyla çeşitli alanlarda bilgiler sunuyor. Bu yılki etkinlikte, Gazze, afet yönetimi, aile, göç ve insani kriz konuları öne çıkmakta.

Gazze'ye Dikkat Çekiliyor

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin önemine dikkat çekerek, "Fuarda Gazze ile ilgili toplantılar düzenliyoruz. İşbirliği, yardım ulaştırma yöntemleri ve etkinlikler üzerine yoğunlaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Türel, fuar kapsamındaki etkinliklerin gençlerin sivil topluma daha fazla ilgi göstermesini amaçladığını belirtti ve STK Fest adlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. “Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerini fuara davet ettik. Bu etkinlikler aracılığıyla gençlerin sivil toplumla kaynaşmasını sağlıyoruz," diye ekledi.

Yoğun Katılım ve İşbirlikleri

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, katılımcı STK'ların yüzde 30'unun yabancı kuruluşlar olduğunu belirtti. Akbal, yerli kuruluşlarla işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliklerinin güçlendirilmesi için çalışmalar sürdüreneceklerini ifade etti.

Fuar, yarın akşam sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndaki fuara katılan yerli ve yabancı 150'den fazla sivil toplum kuruluşu, katılımcılara açtıkları stantlarda çalışmalarına ilişkin bilgi veriyor.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndaki fuara katılan yerli ve yabancı 150'den fazla sivil toplum kuruluşu, katılımcılara açtıkları stantlarda çalışmalarına ilişkin bilgi veriyor.