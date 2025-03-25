İstanbul'da 41 Zanlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Üzerinden Gözaltına Alındı

Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 41 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:30
İstanbul'da 41 Zanlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Üzerinden Gözaltına Alındı

İstanbul'da İzinsiz Gösteriler Sonrası Gözaltılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler, önemli bir soruşturmanın fitilini ateşledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu bağlamda harekete geçerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret eden 41 şüphelinin kimliğini belirledi.

Savcılıktan Gözaltı Kararı

Başlatılan soruşturma neticesinde, şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde düzenledikleri operasyonla 41 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu gelişmeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, izinsiz gösterilerin sonuçları tartışılmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Deniz Kuvvetleri Bakanı Adayı John Phelan, Senato Onayını Aldı
2
Yeni Zelanda'da 6,7 Büyüklüğünde Deprem!
3
İstanbul'da 41 Zanlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Üzerinden Gözaltına Alındı
4
Kayseri'de 3 İranlı Şüpheli Uyuşturucu ile Tutuklandı
5
Gündemde Bugün: 25 Mart 2025'te Önemli Olaylar ve İstişareler
6
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 32'yi Buldu
7
Avcılar'da Metrobüs Yangın Paniği: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı