İstanbul'da 41 Zanlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Üzerinden Gözaltına Alındı

İstanbul'da İzinsiz Gösteriler Sonrası Gözaltılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler, önemli bir soruşturmanın fitilini ateşledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu bağlamda harekete geçerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret eden 41 şüphelinin kimliğini belirledi.

Savcılıktan Gözaltı Kararı

Başlatılan soruşturma neticesinde, şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde düzenledikleri operasyonla 41 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu gelişmeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, izinsiz gösterilerin sonuçları tartışılmaya devam ediyor.