İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı

İBB'nin 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesinde 98 plaka daha trafiğe verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi çerçevesinde düzenlenen 5’inci ihale tamamlandı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede toplam 98 plaka satıldı; en yüksek bedel 5 milyon 211 bin TL (5 milyon 50 bin TL artı KDV) olarak kaydedildi.

İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı. Toplam 107 alıcı kapalı teklif sundu; evrak kontrolü sonrası 98 başvuru kabul edilerek ihaleye geçildi. Plakalar 5 milyon 50 bin TL artı KDV ile 5 milyon 211 bin TL artı KDV arasında değişen bedellerle yeni sahiplerine tevdi edildi. Bu aşamayla birlikte beş ihalede toplam 300 plaka trafikte yer aldı.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ihalenin ardından şunları söyledi: "İstanbul’u konforlu yolculuğa ulaştırma amacımız devam ediyor. Bugün sizin de belirttiğiniz gibi 5’inci ihalemizi gerçekleştirdik. Bugün toplam 107 katılımcı başvurdu. Evraklar incelendi. Zaten hepinizin de şahit olduğu üzere şeffaf, herkesin her evrağı görebileceği, ekranlara yansıtılan bir ihale gerçekleşti. Bunun sonucunda 107 katılımcının 98’i ihaleye katılmaya hak kazandı. Bu 98 katılımcı da taksi aldı. Her bir taksi plakası ihale usulünden dolayı tek tek ihale ediliyor. Dolayısıyla biraz uzun sürüyor ama sonuçta mevzuat böyle, yapacak bir şey yok. 98 esnafımız da taksi plakalarına kavuştu. Geçtiğimiz dört ihalede de 202 taksi plakasını İstanbul trafiğine arz etmiştik. Bugün 98 plakayla beraber 300 yeni uygulama tabanlı taksi trafikte olacak. Gün geçtikçe İstanbulluların bu taksilerden ne kadar memnun olduğunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğunu gördükçe biz diğer satışlar için de hazırlığımızı yapıyoruz. Taksici esnafı, İstanbullu buna çok ilgi gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu taksiler uygulama tabanlı taksiler ve kayıtlı. Daha doğrusu onay almış uygulamalar üzerinden yolcunun şeffaf, ekonomik, güvenli olarak binebileceği, taksici esnafının da 7/24 kayıtlı olduğu, herkes için çok faydalı olan taksi uygulamaları. Umarım bu uygulamalar İstanbul’a hayırlı uğurlu olur".

