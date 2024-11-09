İstanbul'da 61 Yıl Hapis Cezası Olan Dolandırıcı Yakalandı

İstanbul'da Dolandırıcılıktan Firar Eden Zanlı Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık suçlarından 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Okan A.'yı Pendik'te yakaladı. 23 yaşındaki zanlı, 2020 yılından itibaren firari olarak aranıyordu.

Yasa Dışı Bahis İçin Hazırlanmış Telefon Numara Arşivi

Yapılan operasyonda, Okan A.'nın 118 ayrı dolandırıcılık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Zanlının bilgisayarında yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin telefon numarası kaydı bulundu.

Gözaltına alınan Okan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, birçok ilden dolandırıcılıktan aranması bulunan ve 2020 yılından itibaren firari olan 23 yaşındaki şüpheli Okan A'nın Pendik'te olduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Okan A'nın yine "bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.