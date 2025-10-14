İstanbul'da 65 Yılın En Kurak Yazı: Türkiye Yaz Yağışları %53 Azaldı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye bu yaz beklentilerin çok altında yağış aldı. Uzun yıllar yaz mevsimi yağış ortalaması (1991-2020) 64 milimetre iken, bu yıl ülke genelinde yaz boyunca ölçülen yağış miktarı 30 milimetre oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise yağış 58,4 milimetre olarak kaydedilmişti.

Genel düşüş ve bölgesel tespitler

Böylece Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre %53, geçen yılın aynı dönemine göre ise %49 azalmış oldu. Tüm bölgelerde normallerin ve geçen yılın altında yağış gözlenirken; Marmara ve Karadeniz bölümlerinde 65, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 17, Ege Bölgesinde ise son 16 yılın en düşük yağışları tespit edildi.

Yaz mevsimi yağışları, normallerine göre Denizli, Muğla’nın güney ve batısı, Mersin ve Karaman çevrelerinde yer yer arttı%80'in üzerine çıktı.

Normaline göre en fazla yağış azlığı görülen iller ise: %93 ile Çanakkale, %92 ile Bilecik, %91 ile İzmir ve %90 ile İstanbul oldu.

65 yıllık en düşükler ve etkilenen iller

Yaz yağışları birçok ilde tarihsel bir düşük seviyeye geriledi. Amasya, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak illerinde yağışlar son 65 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Uzman değerlendirmesi ve uyarılar

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Türkiye’nin yaz aylarında genellikle yüksek basıncının etkisinde kaldığını ve bunun uzun süreli açık, sıcak hava koşullarına yol açtığını söyledi. Özdemir, "Marmara Bölgesi mevsim normallerine göre daha az yağış aldı. Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Doğu Karadeniz hariç kesimlerde yağışlarda azalma gözlendi. Akdeniz ve Ege bölgeleri ise oldukça kurak geçti." diye konuştu.

Kuraklığın temel nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, ısı adalarının artışı ve küresel ısınmayı gösteren Özdemir, İstanbul’daki baraj doluluk oranlarının yüzde 29 seviyelerine kadar düştüğüne dikkat çekti ve uyardı: "Ege ve Bursa çevresindeki barajların büyük bölümü kuruma noktasına geldi. Eğer bu kış yeterli yağış alamazsak su kaynaklarımızda ciddi sıkıntılar yaşanabilir."

Özdemir ayrıca, yaz boyunca Güneydoğu Anadolu’nun neredeyse hiç yağış almadığını, İç Anadolu’nun büyük bir kısmında ise yalnızca yerel ve kısa süreli yağışların gözlemlendiğini belirtti. Akdeniz ve Ege’deki yüksek sıcaklıklarla birlikte Afrika ve Arabistan Yarımadası'ndan gelen sıcak hava kütlelerinin buharlaşmayı artırdığına vurgu yapan Özdemir, yağış olmayınca su kaynaklarının hızla tükendiğini sözlerine ekledi.

