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İstanbul'da 7 Kişi Öldüren Zanlı İntihar Etti: 3 Yeni Kurban Daha Bulundu

İstanbul'da 4 kişiyi öldüren zanlının, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:45
İstanbul'da 7 Kişi Öldüren Zanlı İntihar Etti: 3 Yeni Kurban Daha Bulundu

İstanbul'da Şok Edici Cinayet Serisi

İstanbul'da yaşanan** korkunç olayda**, 4 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, toplamda **7 kişiyi** öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası yapılan çalışmalar neticesinde, Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesi de öldürülmüş olarak bulundu.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da bulunan göl kenarında yapılan aramalarda, **Sevim Aladağ**, **Türkan Soylu** ve 10 yaşındaki **A.A.**'nın cesetlerine ulaşıldı. Bu cesetler alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Aladağ, önceki gün annesi, babası ve kız kardeşini öldürmesinin ardından, kaçış esnasında bazı tanıdıklarını da hedef aldı.

Gelişmeler ve Yaralılar

Olayın ardından yaralanan **Buket Aladağ** ve **Gökhan Soylu**'nun hastanede tedavi altına alındığı bilgisi edinildi. Aladağ, ilk olarak Celaliye Mahallesi'ndeki evinde annesi ve babasını vurdu, ardından kuaförde çalışan **Mehmet Salih Özsökük**'ü öldürdü. Son olarak kuzeni **Şadan Serdar Buke**'yi de hedef alarak, cinayet silsilesini sürdürdü.

Polis, zanlı Bahtiyar Aladağ'ın intihar etmesine rağmen olayla ilgili soruşturmayı derinlemesine sürdürmeye devam ediyor. Bu korkunç olay, İstanbul halkında büyük bir tedirginliğe yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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