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İstanbul'da 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan sempozyumda 'Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' teması ile çözüm önerileri tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:24
İstanbul'da 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Başladı

İstanbul'da 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (İSEM2024), çevresel sorunlar kadar ahlaki prensiplere de dikkat çekerek, "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" teması altında başladı.

Önemli Açıklamalar

Çevre Vakfı ve İSEM2024 Sempozyumu Başkanı Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, çevresel zorlukların yanı sıra ahlaki değerlere önem verdiklerini belirtti. Koyuncu, disiplinler arası işbirliği ile "Yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve kurumsal düzeyde yeşil dönüşümü sağlamayı" amaçladıklarının altını çizdi.

İTÜ'nün Çabaları

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, üniversitenin "Yeşil Kampüs" projesi ile ilgili olarak, enerji verimliliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, disiplinler arası sürdürülebilirlik yüksek lisans programları ve su tasarrufu eğitimleri gibi projelerle sürdürülebilir yaşam kültürünü teşvik ettiklerini belirtti.

Ahlaki Yaklaşımlar ve Uyarılar

ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, çevresel sorunların çözümünde ahlaki bir perspektifin önemine değindi. Debik, "Yeşil dönüşüm, vahşi kapitalizmin pişmanlık ilanı gibidir. Ancak ahlaki değerlerle inşa edilmediği sürece, sürdürülebilir bir çözüm sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde türlerin %68’inin yok olduğuna dikkat çeken Debik, Türkiye'de ani yağış kaynaklı sel olaylarının %50 arttığını belirtti. "Doğada sürdürülebilirlik, önce çevre ahlakıyla başlar." diyerek sürdürülebilir bir çevre için ahlaki değerlerin yerleşmesini gerektiğini vurguladı.

Sempozyumun Programı

Sempozyum, üç gün boyunca sürecek ve toplam 12 oturumda, alanında uzman akademisyenler ve çevre kuruluşları temsilcileri "Sürdürülebilirlik Yönetimi", "Yeşil Dönüşüm", "Çevre Hukuku", "Çevre ve Sağlık", "Doğal Afetler ve Çevre", "Göç ve Çevre", "Atık Yönetimi", "Enerji" ve "Su Yönetimi" gibi önemli konuları tartışacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (İSEM2024)...

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (İSEM2024) başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (İSEM2024)...

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (İSEM2024) başladı.

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