DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,71 0,34%
ALTIN
4.459,54 0,31%
BITCOIN
4.557.841,72 0,25%

İstanbul'da 750 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 3 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 08:50
İstanbul'da 750 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da 750 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 3 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmaları kapsamında Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği, olayla bağlantılı 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır."

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
2
Vietnam'da Kajiki Tayfunu: Ölü Sayısı 7'ye Çıktı, 34 Yaralı
3
Adana'da Tamirciye Bırakılan Aracın Motorunun Çalındığı İddiası
4
Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na 320 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı
5
Mardin Kızıltepe'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
6
Suçüstü 29 Ağustos’ta Vizyonda: Aronofsky’den Gerilim ve Aksiyon

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025