İstanbul'da 8 Eylül'de Okullar 10.00-15.00 Arası Açılacak

Valilikten ilk gün trafik önlemi

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi başlayacağını anımsatarak, ilk gün yaşanabilecek trafik yoğunluğunu önlemeye yönelik karar aldı.

Açıklamada, kentte 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen'in derse başlayacağı; ilk gün itibarıyla 17 bin servis aracı ile binlerce velinin özel araçlarıyla trafiğe çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespit edilmesi sürecinde trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için il genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 8 Eylül Pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Valilik, kararın ilk güne ilişkin düzenlemeyi kapsadığını bildirdi.