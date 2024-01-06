İstanbul'da 8 firari hükümlü ele geçirildi

İstanbul'da yapılan operasyonda, onlarca yıl hapis cezası olan 8 hükümlü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlüler, ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.

İstanbul'da 8 firari hükümlü ele geçirildi
Yayın Tarihi:

Sultangazi'de, çeşitli suçlardan hüküm giyen şüphelileri yakalamak için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay hüküm giyen ve 3 farklı suçtan daha aranan kişi dahil, 8 hükümlünün adresleri, ekipler tarafından tespit edildi. Hükümlüler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

OPERASYONDA FİRARİ 8 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyonla yakalanan 8 hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Hükümlüler, adliyedeki sorgularının sonucunda cezaevine götürüldü.

Öne Çıkanlar
KPSS puanı olan lisans mezunlarına müjde! DHMİ personel alımı yapacak KPSS puanı olan lisans mezunlarına müjde! DHMİ personel alımı yapacak
İki ilde deprem paniği! Naci Görür üzülerek açıkladı: Depremin yönü değişti İki ilde deprem paniği! Naci Görür üzülerek açıkladı: Depremin yönü değişti
Kansızlık, demir eksikliği olanlar bu peyniri tabak tabak yiyecek! Kansızlığı tarihe gömüyor Kansızlık, demir eksikliği olanlar bu peyniri tabak tabak yiyecek! Kansızlığı tarihe gömüyor
Çok Okunanlar
İstanbul'da terör operasyonunda 4 gözaltı İstanbul'da terör operasyonunda 4 gözaltı Bitlis'te akıl almaz olay: Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 46,2 ton kömür satan 4 şüpheli tutuklandı Bitlis'te akıl almaz olay: Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 46,2 ton kömür satan 4 şüpheli tutuklandı İsrail ile ABD arasında ipler geriliyor: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz! İsrail ile ABD arasında ipler geriliyor: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz! Fas'da 5.1 şiddetinde deprem oldu Fas'da 5.1 şiddetinde deprem oldu Dilan-Engin Polat Çiftinin Kara Para Aklama İşbirlikçisi Sanal Bahis Kraliçesi Ortaya Çıktı! Halil Falyalı Detayı Bomba! Dilan-Engin Polat Çiftinin Kara Para Aklama İşbirlikçisi Sanal Bahis Kraliçesi Ortaya Çıktı! Halil Falyalı Detayı Bomba!