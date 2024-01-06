İstanbul'da 8 firari hükümlü ele geçirildi

Sultangazi'de, çeşitli suçlardan hüküm giyen şüphelileri yakalamak için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay hüküm giyen ve 3 farklı suçtan daha aranan kişi dahil, 8 hükümlünün adresleri, ekipler tarafından tespit edildi. Hükümlüler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

OPERASYONDA FİRARİ 8 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyonla yakalanan 8 hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Hükümlüler, adliyedeki sorgularının sonucunda cezaevine götürüldü.